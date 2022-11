CHANTIERS DE CIRQUE

CHANTIERS DE CIRQUE, 3 janvier 2023, . CHANTIERS DE CIRQUE



2023-01-03 – 2023-01-03 Nous sommes ravies de vous convier à nouveau à une semaine de chantiers de cirque concoctée avec soin par le Studio PACT, dispositif mutualisé Grainerie/Esacto’ Lido. Cette fois encore, deux jeunes compagnies issues de la Pépinière des arts du cirque toulousaine vous présenteront une étape de travail de leur premier spectacle. Au programme cette année, du cirque désorienté d’un côté et du cirque mélancolique et sportif de l’autre. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville