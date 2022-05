CHANTIERS DE CIRQUE, 31 mai 2022, .

CHANTIERS DE CIRQUE

2022-05-31 – 2022-06-04

Fora – Alice Rende nDans un espace si restreint qu’il l’oblige à se contorsionner, une femme est tendue entre le réconfort de son petit monde étriqué et un besoin d’évasion. nLe Repos du guerrier – La Supérette nVoilà un seul en scène qui livre un regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate à travers des fragments de sa carrière qu’il tente de reconstituer.

Cette année encore, l’équipe du Studio PACT sort de son chapeau deux équipes de jeunes artistes prometteuses pour un co-plateau de cirque en chantier. nDurée : 1h35

