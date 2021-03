Chantiers communs : Vers des rues en tous genres, 21 mars 2021-21 mars 2021, Caen.

Chantiers communs : Vers des rues en tous genres 2021-03-21 14:00:00 – 2021-03-21 15:00:00 Maison de l’architecture – Territoires pionniers 22 place Jean-Letellier

Caen Calvados

Dans le cadre de la troisième édition de Chantiers communs, le collectif de l’association Caen à ELLES propose des balades commentées d’une sélection de plaques de rue associatives dans le quartier des Quatrans, sur la thématique du genre et de la ville.

De la première femme architecte aux photographes ayant mis en lumière l’architecture de la Reconstruction en Normandie, en passant par une médiatrice de quartier, une spécialiste de l’histoire des femmes et une océanographe écologiste, venez découvrir les vies de femmes qui ont œuvré pour la ville et la planète !

À l’honneur cette fois-ci : Jean McNair, Juliette Billard, Anita Conti et Marguerite Vacher.

Une carte interactive vous permettra de compléter ces balades et d’explorer vous-mêmes la vie de ces femmes à travers des sons, des illustrations et des contenus interactifs.Balade en jauge limitéeInscription impérative

Événement ouvert au public susceptible d’être annulé, ou de voir son organisation modifiée, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

© Anaïs Blanc-Gonnet / Caen à elles

caenaelles@gmail.com https://chantierscommuns.fr/programme/

