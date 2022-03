Chantiers communs : Randonnée curieuse Caen, 27 mars 2022, Caen.

Chantiers communs : Randonnée curieuse Boulevard Henri-Becquerel Boulevard Henri Becquerel Caen

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 Boulevard Henri-Becquerel Boulevard Henri Becquerel

Caen Calvados

Dans le cadre de la 4ème édition de Chantiers communs, suivez Territoires pionniers dans une exploration des strates de la ville, des hauteurs de Caen et d’Hérouville Saint-Clair jusqu’à l’Orne en fond de vallée, en passant par les quartiers et franges périurbaines de la ville.

Au fil de la balade, nous descendrons dans la vallée recherchant les traces de pratiques agricoles et constructives vernaculaires.

” La situation du randonneur l’expose et lui fait vivre plus intensément chaque instant. Cependant si de devais retenir une seule chose de cette longue marche, si je devais aller au plus profond de cette expérience, je vous dirais que marcher revient à habiter le paysage.” Jérémy Gaubert, Philosophie du marcheur, essai sur la marchabilité en ville.Rdv Citis – Arret de tramwayParcours 9km. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés, de l’eau et un encas si besoin.Billets de tram fournis si nécessaire pour le retour au point de départ (ligne T2 de la presqu’île au Citis).Nombre de places limité – réservation

© Territoires Pionniers

dernière mise à jour : 2022-03-01 par