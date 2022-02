Chantiers communs : Calmette, habitat participatif Caen, 10 mars 2022, Caen.

Participez à une visite dans le cadre de la nouvelle édition de Chantiers communs.

En Normandie comme partout en France, des groupes de plus en plus nombreux et variés se lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche d’un mode de logement convivial, écologique et économique. En 2022, Chantiers communs vous fait découvrir trois exemples particuliers de ce phénomène à Caen, au Havre et à Rouen.Rdv Résidence Calmette, 2bis place Docteur Laennec

© L’Archiviolette

https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/

