Chantiers communs : Caen, la mémoire perdue de l’eau Caen, 11 mars 2022, Caen.

Chantiers communs : Caen, la mémoire perdue de l’eau Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Hôtel de ville Caen

2022-03-11 14:00:00 – 2022-03-11 Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Hôtel de ville

Caen Calvados

Le CPIE Vallée de l’Orne vous propose une traversée du centre-ville de Caen sous le prisme de l’eau, omniprésente mais dissimulée et parfois oubliée dans cette ville bâtie parmi les marais.

Plongez dans l’histoire aquatique de la ville de Caen. Remontez le temps et traquez les indices des passages de l’Orne et de l’Odon, aujourd’hui disparus. Une balade atypique pour découvrir sa ville autrement et comprendre l’influence du fleuve dans l’histoire et l’urbanisation de la ville

© CPIE Vallée de l’Orne

contact@territoirespionniers.fr https://territoirespionniers.fr/

