Chantiers communs 6ème édition 22 place Jean-Letellier Caen, vendredi 1 mars 2024.

Du 1er au 30 mars 2024, la 6ème édition de Chantiers communs invite à explorer des manières plus écologiques et solidaires de vivre et habiter nos territoires !

Après 5 premières éditions, Chantiers communs invite à s’engager plus encore sur le terrain. Tout en continuant à repenser nos manières d’habiter nos milieux, un appel à prendre le parti des rivières sera lancé au fil de l’orne, de la Risle ou encore de la Sienne, fleuves et rivières normands. En enquêtant sur la matérialité de nos villes et de leurs architectures, cette nouvelle édition interroge également l’héritage que nous sommes en train de bâtir et la possible bifurcation vers une architecture en circuit court, qui s’appuie déjà en partie sur un patrimoine existant, notamment celui issu de la Reconstruction, et les filières normandes en pleine structuration (matières bio- et géo-sourcées, réemploi).

Enfin, alors que les alertes s’intensifient en Normandie comme ailleurs, notre acclimatation aux effets du changement climatique devient l’affaire de toutes et tous. Chercheurs, collectivités, professionnel.les partageront leurs études, leurs visions et leurs expériences depuis des territoires divers aujourd’hui vulnérables.

Au fil de plus de 70 rendez-vous proposés partout en Normandie, Chantiers communs nous invite toutes et tous à faire ensemble l’expérience sensible du territoire, à rassembler nos approches singulières et à composer avec leur grande diversité pour inventer des manières plus écologiques et solidaires de vivre et d’habiter nos territoires vivants.

Programme disponible en ligne https://chantierscommuns.fr/programme/

Chantiers communs est coordonné par Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie avec le soutien du Réseau des maisons de l’architecture, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, la Région Normandie, l’Ordre des architectes Normandie, le Pavillon, le CAUE de l’Eure Calvados, le CAUE de la Manche et la Ville de Caen.

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-30 20:00:00

22 place Jean-Letellier 22 Place Jean Letellier

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

