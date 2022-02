Chantiers communs – 4ème édition Caen, 4 mars 2022, Caen.

Chantiers communs – 4ème édition 22 place Jean-Letellier 22 Place Jean Letellier Caen

2022-03-04 – 2022-04-02 22 place Jean-Letellier 22 Place Jean Letellier

Caen Calvados

Après une édition 2021 déployée en grande partie en ligne, Chantiers communs renoue largement avec le terrain en 2022. Pour cette 4ème édition, Territoires pionniers/Maison de l’architecture en Normandie propose un programme pour tous, varié et éclectique questionnant les enjeux urbains et climatiques d’aujourd’hui.

Alors que les alertes climatiques, écologiques et sociales, se font toujours plus nombreuses ici comme ailleurs, Chantiers communs propose un moment à part pour se retrouver, partout en Normandie, autour de nos territoires, et offre un espace pour ouvrir ensemble de nouvelles perspectives sur nos manières d’habiter, de construire et de façonner nos lieux de vie.

À travers rencontres, visites, parcours à pied ou en vélo, chantiers participatifs, stages de danse, activités pour petits et grands, expositions, formations, Chantiers communs révèle le fourmillement de réflexions, d’initiatives et d’actions qui rassemblent les habitant·es, et qui imaginent d’ores et déjà des manières de réhabiter la Normandie.

© Alban Van Wassenhove

Après une édition 2021 déployée en grande partie en ligne, Chantiers communs renoue largement avec le terrain en 2022. Pour cette 4ème édition, Territoires pionniers/Maison de l’architecture en Normandie propose un programme pour tous, varié et…

Après une édition 2021 déployée en grande partie en ligne, Chantiers communs renoue largement avec le terrain en 2022. Pour cette 4ème édition, Territoires pionniers/Maison de l’architecture en Normandie propose un programme pour tous, varié et éclectique questionnant les enjeux urbains et climatiques d’aujourd’hui.

Alors que les alertes climatiques, écologiques et sociales, se font toujours plus nombreuses ici comme ailleurs, Chantiers communs propose un moment à part pour se retrouver, partout en Normandie, autour de nos territoires, et offre un espace pour ouvrir ensemble de nouvelles perspectives sur nos manières d’habiter, de construire et de façonner nos lieux de vie.

À travers rencontres, visites, parcours à pied ou en vélo, chantiers participatifs, stages de danse, activités pour petits et grands, expositions, formations, Chantiers communs révèle le fourmillement de réflexions, d’initiatives et d’actions qui rassemblent les habitant·es, et qui imaginent d’ores et déjà des manières de réhabiter la Normandie.

© Alban Van Wassenhove

22 place Jean-Letellier 22 Place Jean Letellier Caen

dernière mise à jour : 2022-02-10 par