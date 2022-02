Chantiers au coin de la rue (exposition à la bibliothèque) Office de Tourisme de Versailles

du samedi 19 février au samedi 14 mai à Office de Tourisme de Versailles

Il abrita ensuite les établissements fameux comme Truffaut ou les Moulins Chaudet. Parcourez cette histoire riche et méconnue à travers plans, gravures, tableaux, cartes postales et photos, jusqu’aux transformations actuelles… Entrez dans l’histoire du quartier des Chantiers… D’abord Petit Montreuil, détaché du grand Montreuil par la percée de l’avenue de Paris, il a longtemps été affecté aux entrepôts et à la populati… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

