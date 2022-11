Chantier Voya(je)s #1, 16 décembre 2022, .

Chantier Voya(je)s #1



2022-12-16 – 2022-12-16

Après deux années de récolte de récits de vie en ateliers autour de l’exil et du déracinement, Louisa Amouche vous fait découvrir la première étape de la création Voya(je)s. Cette création en devenir, fait se rencontrer des parcours d’exilés et les mythes de l’humanité avec une mise en miroir des paroles antiques et actuelles pour un voyage dans un même espace temps. À travers cette démarche collective et intime, nous vous invitons à revivre votre propre voyage et à ouvrir la porte de tous les possibles.



Cie Théâtre de la mer – Mise en scène : Louisa Amouche / Jeu : Didier Faure, Antoine Mahaut et Marie Salemi

Quel impact le trajet de nos parents a sur notre propre parcours ? Que garderons-nous de nos aînés ? Quelle est la place de chacun dans la société ? Et nous, que laisserons-nous à nos enfants ?

dernière mise à jour : 2022-11-24 par