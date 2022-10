Visite de logements collectifs en construction bois en cœur d’ilot à Paris 20e Chantier rue des Pavillons Paris Catégorie d’évènement: Paris

https://www.prinvault.com/projet/impasse-des-chevaliers Chantier en construction bois 13 logements collectifs en construction bois en cœur d’ilot à Paris. Actuellement en chantier, cette opération est un travail de couture urbaine où les constructions neuves s’implantent tantôt en surélévation de constructions existants, tantôt en restructuration de constructions existantes, tantôt contre des constructions existantes souvent fragilisés par le temps. Le terrain en cœur d’ilot ne permet pas l’installation d’une grue à tour. Les bâtiments neufs sont en Mur Ossature Bois (MOB) avec des éléments de charpentes (murs et planchers) préfabriqués manuportables équipés dès l’atelier de connecteurs Suteki. Une fois livrés sur le chantier, les éléments de charpente se montent sans vis ni clous comme un meuble IKEA.

