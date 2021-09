Saint-Maurice-sur-Dargoire St-Maurice-sur-Dargoire (Chabanière) Rhône, Saint-Maurice-sur-Dargoire Chantier : restauration d’un mur en pierres sèches St-Maurice-sur-Dargoire (Chabanière) Saint-Maurice-sur-Dargoire Catégories d’évènement: Rhône

Participez à la rénovation d’un mur en pierres sèches, dans l’espace naturel sensible de la vallée du Bozançon. Inscription préalable obligatoire en mairie au 04-78-81-58-63 ou [communication@chabaniere.fr](mailto:communication@chabaniere.fr). Le rendez-vous aura lieu à la mairie de St-maurice-sur-Dargoire à 8 h 30 pour un accueil convivial autour d’un café. Le repas de midi sera offert à tous les participants.

Inscription préalable obligatoire.

Participez à la rénovation d’un mur en pierres sèches, dans l’espace naturel sensible de la vallée du Bozançon. St-Maurice-sur-Dargoire (Chabanière) Parc communal du Peu, St-Maurice-sur-Dargoire, 69440 Chabanière Saint-Maurice-sur-Dargoire Rhône

