Chantier plantation des oignons Parcelle,La Perruche,Sucé-sur-Erdre, 21 mars 2021-21 mars 2021, Sucé-sur-Erdre.

Chantier plantation des oignons

Parcelle, La Perruche, Sucé-sur-Erdre, le dimanche 21 mars à 09:30

L’an dernier, une grande partie d’entre nous est restée confinée pendant le chantier de semis des oignons. Rattrapons le temps perdu et inaugurons le printemps ! Enracinons nos doigts mais surtout les oignons dans la terre avide de soleil, de râteaux, de verdure, de racines, d’oiseaux chantant la belle saison, d’actif.ves jardinier.es échangeant sur un nouveau monde

– mission : plantation de 100 kilos de bulbilles d’oignons dans la convivialité et l’entraide !

– parking voiture à la ferme Malabry à Sucé-sur-Erdre, suivre les panneaux de signalisation « chantier Lombrics »

– à pied et à vélo directement sur la parcelle, située route de la Perruche (voir le plan sur le site Internet)

– matériel : ramener si possible des gants de jardinage. Sur place, gestes barrière et mesures sanitaires en vigueur (point lavage).Toutes les actions sont en plein air.

– Collation le matin et déjeuner de la team cantine Lombrics pris en charge le midi pour des moments de partage et de détente.

Merci d’indiquer votre présence et vos disponibilités pour faciliter l’organisation et prévoir les quantités pour le repas : [[https://framaforms.org/presence-au-chantier-plantation-des-oignons-1614630196](https://framaforms.org/presence-au-chantier-plantation-des-oignons-1614630196)](https://framaforms.org/presence-au-chantier-plantation-des-oignons-1614630196)

Possible de venir au dernier moment mais si possible merci d’indiquer votre présence et vos disponibilités pour faciliter l’organisation et prévoir les quantités pour le repas : https://framaforms.org/presence-au-chantier-plantation-des-oignons-1614630196

Au programme : inauguration du printemps en enracinant nos doigts mais surtout les oignons dans la terre, avec entraide et convivialité.

Parcelle,La Perruche,Sucé-sur-Erdre 44240 Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T09:30:00 2021-03-21T17:30:00