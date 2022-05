Chantier plantation de courges

2022-06-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 19:00:00 Venez nous rencontrer autour d'un chantier participatif de plantation de courges sur le terrain communal du Beau-Moulin à Trévières. En famille, entre amis, seul, venez participer aux différentes étapes de la plantation de 2 tonnes de semis de courges. La plantation s'effectue début juin pour une récolte fin septembre / début octobre. Le chantier se déroulera dans un cadre assez magique entouré par de nombreux nids de cigognes que vous pourrez observer et entendre en même temps.

