Chantier particpatif « Entre patrimoniales et envahissantes » Île de Raymond Sud Paillet Paillet Catégories d’Évènement: 33550

Paillet

Chantier particpatif « Entre patrimoniales et envahissantes » Île de Raymond Sud, 2 juillet 2023, Paillet Paillet. Chantier particpatif « Entre patrimoniales et envahissantes » Lac de Laromet Île de Raymond Sud Paillet 33550 Île de Raymond Sud Lac de Laromet

2023-07-02 08:00:00 – 2023-07-02 12:00:00

Île de Raymond Sud Lac de Laromet

Paillet

33550 Paillet EUR Participez au chantier participatif sur l’île de Raymond pour découvrir la forêt alluviale de l’île et lutter contre la plante envahissante balsamine de l’Himalaya Participez au chantier participatif sur l’île de Raymond pour découvrir la forêt alluviale de l’île et lutter contre la plante envahissante balsamine de l’Himalaya +33 5 56 76 38 00 Communauté de Communes et Convergence Garonne OTPCP

Île de Raymond Sud Lac de Laromet Paillet

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33550, Paillet Autres Lieu Paillet Adresse Paillet 33550 Île de Raymond Sud Lac de Laromet Ville Paillet Paillet Departement 33550 Lieu Ville Île de Raymond Sud Lac de Laromet Paillet

Paillet Paillet Paillet 33550 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paillet paillet/

Chantier particpatif « Entre patrimoniales et envahissantes » Île de Raymond Sud 2023-07-02 was last modified: by Chantier particpatif « Entre patrimoniales et envahissantes » Île de Raymond Sud Paillet 2 juillet 2023 33550 Île de Raymond Sud Paillet Lac de Laromet Île de Raymond Sud Paillet 33550 Paillet

Paillet Paillet 33550