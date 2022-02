Chantier participatif Villeperdrix Villeperdrix Catégories d’évènement: Drôme

Villeperdrix

Chantier participatif Villeperdrix, 5 mars 2022, Villeperdrix.

2022-03-05 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-05 13:00:00 13:00:00

Villeperdrix Drôme Villeperdrix Restauration de milieux : chantier de réouverture des pelouses sèches (coupes de pins, arrachage semis…). Casse-croûte offert. +33 4 72 31 84 50 Villeperdrix

