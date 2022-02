Chantier participatif « Trognes » La Californie Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Participer à l’entretien de l’ancienne friche industrielle et s’initier à des techniques de jardinage en toute convivialité : taille des arbustes et des trognes de saule, découverte des arbres têtards, de leurs multiples usages domestiques et intérêts écologiques.

Ouvert à tous, entrée libre

Organisé par la Californie et le CPIE Yonne Nièvre La Californie 8 chemin de ronde, Toucy Toucy Yonne

2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T12:00:00

