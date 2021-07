Nantes Quai Ferdinand Favre Loire-Atlantique, Nantes Chantier participatif – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chantier participatif – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Nantes. 2021-07-17

Horaire : 15:30 17:30

Gratuit : oui Jauge limitée, inscription sur https://www.interstices.pro/ À partir de 12 ans avec un adulte accompagnant Le collectif GRU propose un aménagement temporaire sur le Quai Favre. Dans le cadre de leur présence, l’équipe anime plusieurs chantiers participatifs ouverts à toutes et tous pour décorer, bricoler et mettre en valeur cet espace: Atelier traversées aériennes : création textile pour franchir la routeAtelier lignes : peinture ludique de signalétique piétonneAtelier lecture de paysages : fabrication collective d’une table d’orientation Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville Quai Ferdinand Favre Nantes