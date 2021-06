LESSARD-ET-LE-CHENE Mairie Lessard-et-le-Chêne Chantier participatif restauration de mare en famille Mairie LESSARD-ET-LE-CHENE Catégorie d’évènement: Lessard-et-le-Chêne

Venez participer en famille à un chantier de restauration de mare pour lui redonner une seconde jeunesse ! Des animations autour du thème de la mare sont également prévues. Prévoir bottes, gants et pique-nique.

Gratuit

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00

