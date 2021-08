Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Chantier participatif : remontage d’un mur comme au XIVe siècle Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

Chantier participatif : remontage d’un mur comme au XIVe siècle Site de Clédat, 18 septembre 2021, Grandsaigne. Chantier participatif : remontage d’un mur comme au XIVe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site de Clédat Gratuit. Entrée libre. Prévoir : gants, chaussures solides, vêtements ne risquant rien. Repas compris. Possibilité de ne rester qu’un moment.

Participez à un chantier participatif pour remonter un mur comme au XIVe siècle ! Cette activité est animée par Maisons Paysannes de France. Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

