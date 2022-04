CHANTIER PARTICIPATIF ! Pavillon Réciproque Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

du lundi 4 avril au vendredi 15 avril à Pavillon Réciproque

Un petit édifice est en cours de construction au coeur de la place Marguerite Perey sur la commune de Palaiseau. Il s’agit du Pavillon Réciproque, un espace dédié à la convivialité et au vivre ensemble. A l’initiative de l’EPA Paris-Saclay, ce pavillon est conçu et construit par Quidam, Quatorze et Depuis 1920. Au fil de la construction, l’occasion de prendre part à sa mise en oeuvre vous est proposée.

Ouvert à tous sur inscription préalable

Venez participer à la construction du pavillon de la place Marguerite Perey (en face de l’Institut Mines Telecom à Palaiseau) Pavillon Réciproque Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau Palaiseau Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

2022-04-04T12:00:00 2022-04-04T15:00:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T15:00:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T15:00:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T15:00:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T15:00:00;2022-04-11T12:00:00 2022-04-11T15:00:00;2022-04-12T12:00:00 2022-04-12T15:00:00;2022-04-13T12:00:00 2022-04-13T15:00:00;2022-04-14T12:00:00 2022-04-14T15:00:00;2022-04-15T12:00:00 2022-04-15T15:00:00

