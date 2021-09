Tours Parking Aucard - Quai Paul Bert Indre-et-Loire, Tours Chantier participatif Parking Aucard – Quai Paul Bert Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Envie de nous aider? Bricoleurs et bricoleuses expérimenté.e.s ou pas, n’hésitez pas à nous rejoindre avec masques et gants pour participer à la création d’une mini-plateforme de compostage. Rendez-vous le samedi 2 octobre à 14h30 à l’extrémité nord-est du parking Aucard (en contre-bas du quai Paul Bert, allée de la Loire, devant le nouveau jardin potager de la ville de Tours). Création d’une mini-plateforme de compostage Parking Aucard – Quai Paul Bert 37000 Tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:00:00

