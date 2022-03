Chantier participatif Orion Orion Catégories d’évènement: Orion

Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif Orion, 19 mars 2022, Orion. Chantier participatif Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 18:00:00 Maison Lacaze 11 Route Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en expérimentant et en apprenant les uns des autres. Aucune compétence n’est requise juste l’envie de partager !

Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion

