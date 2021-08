Port-des-Barques Ile Madame Charente-Maritime, Port-des-Barques Chantier participatif: nettoyage de plage découverte de la laisse de mer Ile Madame Port-des-Barques Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Port-des-Barques

Chantier participatif: nettoyage de plage découverte de la laisse de mer Ile Madame, 2 octobre 2021, Port-des-Barques. Chantier participatif: nettoyage de plage découverte de la laisse de mer

Ile Madame, le samedi 2 octobre à 10:00

Merci d’apporter vos gants ! Rendez vous à l’entrée de l’Ile Madame après avoir traversé à pied la passe aux boeufs ! Découverte de la laisse de mer et de son rôle écologique majeur puis nettoyage des plages sur l’Ile Madame Ile Madame ile Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00

