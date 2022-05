Chantier participatif – Marquage des jeunes pins Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif – Marquage des jeunes pins Anglet, 25 mai 2022, Anglet. Chantier participatif – Marquage des jeunes pins Anglet

2022-05-25 09:30:00 – 2022-05-25 12:00:00

Dans le cadre du suivi de la régénération naturelle de la partie incendiée du Pignada, venez participer au repérage de jeunes pousses spontanées de pins.

Anglet

