Les mercredis sont consacrés à agir ensemble pour améliorer son local, sa résidence, son quartier… Tout public: Les compétences de chacun sont les bienvenus – Adultes, jeunes, enfants – Des bricoleurs, des jardiniers,etc. ou tout simplement votre présence pour aider ! Améliorer son environnement: Le local, sa résidence, le quartier Local JB-4,Résidence Dina Margabin,35 route de la Soie,ZAC OI,Terre-Sainte,97410 Saint-Pierre 97410 Saint-Pierre Terre Sainte

2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T12:00:00;2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T17:45:00

