Chantier participatif – Le grand mur d’entrée du Manoir de Pimelles Pimelles, 2 août 2021-2 août 2021, Pimelles.

Chantier participatif – Le grand mur d’entrée du Manoir de Pimelles 2021-08-02 – 2021-08-06

Pimelles 89740 Pimelles

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Août et du Lundi 9 au Vendredi 13 Août 2021, Le Manoir de Pimelles lance un nouveau chantier participatif ouvert à tous pour remonter en pierre-sèche le grand mur d’entrée du manoir.

L’entrée du manoir prendra un aspect unique digne d’un décor de jardin suspendu de la renaissance !

Vous y êtes les bienvenus, même pour un jour ou deux de participation (prévoir chaussures de sécurité), les repas sont offerts.

Toute participation (nombre de jours et nombre de personnes souhaitant participer) se fait par inscription via le mail chateaudepimelles@gmail.com ou au 06 61 13 47 27

