Chantier participatif : jardin botanique Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Chantier participatif : jardin botanique Belforêt-en-Perche, 7 septembre 2022, Belforêt-en-Perche. Chantier participatif : jardin botanique Belforêt-en-Perche

2022-09-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-07

Belforêt-en-Perche Orne Le jardin botanique de La Perrière est consacré à quatre domaines botaniques du Perche :

– une collection des fougères sauvages du Perche,

– une présentation des plantes qui poussent sur les murs,

– des plantes de tissage,

– desplantes tinctoriales. Le jardin botanique de La Perrière est consacré à quatre domaines botaniques du Perche :

– une collection des fougères sauvages du Perche,

– une présentation des plantes qui poussent sur les murs,

– des plantes de tissage,

– desplantes tinctoriales. Le jardin botanique de La Perrière est consacré à quatre domaines botaniques du Perche :

– une collection des fougères sauvages du Perche,

– une présentation des plantes qui poussent sur les murs,

– des plantes de tissage,

– desplantes tinctoriales. Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Ville Belforêt-en-Perche lieuville Belforêt-en-Perche Departement Orne

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche/

Chantier participatif : jardin botanique Belforêt-en-Perche 2022-09-07 was last modified: by Chantier participatif : jardin botanique Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 7 septembre 2022 Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne