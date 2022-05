Chantier participatif : jardin botanique

2022-06-15 17:30:00 – 2022-06-15 Le jardin botanique de La Perrière est consacré à quatre domaines botaniques du Perche :

– une collection des fougères sauvages du Perche,

– une présentation des plantes qui poussent sur les murs,

– des plantes de tissage,

– desplantes tinctoriales.

