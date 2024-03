Chantier participatif, formatif et festif Venez en famille pour planter le verger collectif. Devant la salle de l’Église Saint-Avit-Saint-Nazaire, dimanche 10 mars 2024.

Chantier participatif, formatif et festif Venez en famille pour planter le verger collectif. Devant la salle de l’Église Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

L’association les Râteleurs et la commune de Saint-Avit sont heureuses de vous inviter à une matinée de plantation du premier verger collectif du Pays Foyen. Ce temps sera l’occasion d’expliquer le projet de territoire nourricier, mais aussi d’apprendre les rudiments de la plantation, les fonctions d’un verger, le paysagement du parc, dans une ambiance conviviale.

Une occasion de créer un parc nourricier certifié en bio pour contribuer à une alimentation durable sur notre territoire et à la qualité paysagère du site.

Faire ensemble, partager les récoltes, voilà les objectifs de ce verger qui sera un parc public pour tout le monde.

Tout le matériel sera mis à disposition, les plants d’arbres sont des scions d’une année, les arbres peuvent être parrainés.

Un apéro est offert pour fêter ce moment.

Pour plus de renseignements appelez au 06 30 99 90 66 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 12:30:00

Devant la salle de l’Église Au Freyssinet

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chantier participatif, formatif et festif Venez en famille pour planter le verger collectif. Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Pays Foyen