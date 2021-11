Avoine Etablissement Henri Becquerel Avoine, Indre-et-Loire Chantier participatif Etablissement Henri Becquerel Avoine Catégories d’évènement: Avoine

Rejoignez-nous le 2 février 2022 pour participer à la construction de ce noiveau compostou ! Vous serez accueillis de 9h à 12h au 15 rue Michel Bouchet, à l’établissement Henri Becquerel à Avoine. En espérant vous voir nombreux !

Entrée libre

Participez à la construction d’un compostou en vous joignant à note chantier participatif ! Etablissement Henri Becquerel 15 rue Michel Bouchet, Avoine Avoine Indre-et-Loire

