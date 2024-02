Chantier participatif du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, dimanche 10 mars 2024.

Chantier participatif du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Vivez l’expérience immersive de l’aménagement du Hangar Zéro lors de chantiers terre, aménagements de parois en matériaux de réemploi/terre et participez à l’aménagement des jardins !

Le Hangar Zéro a pour projet de créer un laboratoire des transitions écologiques et citoyennes . Lors de Chantiers Communs, venez visiter ce tiers-lieu et participer à sa construction en vous initiant à différentes techniques de construction low-tech, mêlant le travail de la terre crue et le réemploi de matériaux. C’est un lieu ouvert à tous·tes, une place publique où s’élaborent les pratiques d’avenir, pour une écologie citoyenne et juste. Le Hangar Zéro s’installe dans un ancien dock, en cours de réhabilitation devenant un tiers-lieu consacré à la transition écologique et citoyenne. La construction est majoritairement faite avec des matériaux de réemploi et bio/géo-sourcé.

Face aux bouleversements en cours, le Hangar Zéro relève le défi de la transition territoriale en accompagnant citoyens, acteurs économiques et collectivités locales dans la définition des enjeux et dans la mise en place de solutions concrètes permettant d’y répondre. C’est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation pour valoriser l’humain et l’environnement. Aujourd’hui, le Resto, Boutique et la ferme Aquaponique sont ouverts, mais une grande partie du Hangar Zéro et ses jardins sont encore en travaux. La construction du lieu est au cœur du projet avec des objectifs ambitieux utiliser en priorité des matériaux bio/géo-sourcés et de réemploi, en chantiers participatifs, afin de produire ensemble de nouvelles manières de construire, de les partager, et de les transmettre. Ces chantiers sont devenus au fil du temps un rendez-vous incontournable de Chantiers communs !

Cette année, le Hangar Zéro propose deux weekends de chantiers participatifs. Le repas est proposé à prix libre et il est possible d’être présent les 4 jours ou une demi-journée uniquement, de 9h00 à 12h ou de 14h à 17h00, avec au programme

– préparation de différents enduits terre, avec une terre locale mélangée à des déchets minéraux et organiques, sans sable ajouté,

– application de corps d’enduit,

– application d’enduits de finition avec effets d’empreintes et de sgraffito,

– réalisation de parois isolantes, avec des matériaux de réemploi (bois, dalles de faux-plafonds, sac de café, terre),

– et premiers coups de pelles dans le jardin pour l’aménagement !

– Que vous souhaitiez participer sur une demi-journée ou aux deux weekends complets, une seule inscription est nécessaire par mail.

Apportez des vêtements adaptés, gants et chaussures de sécurité si vous en avez (quelques paires disponibles au Hangar Zéro).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

L’événement Chantier participatif du Hangar Zéro Le Havre a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie