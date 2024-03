Chantier participatif de torchis à Pierre qui roule Preuilly-la-Ville, samedi 22 juin 2024.

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

C’est l’histoire d’une petite maison du XVIIe siècle qui menaçait ruine. après un nettoyage, réfection de la toiture, consolidation des pignons, il est temps pour la maison de retrouver un plancher digne de ce nom. Au programme: réalisation et pose de fusées de torchis, une technique ancienne qui consiste à placer en rangée des fusées de bois, enroulées d’un mélange de torchis, pour former des planchers. À l’origine, il y avait plus de 500 fusées … de quoi s’initier à une technique ancienne ! EUR.

Début : 2024-06-22 09:30:00

fin : 2024-06-22 16:30:00

2 chemin de Fonterland

Preuilly-la-Ville 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

