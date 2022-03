Chantier participatif de petit bûcheronnage et restauration d’une cabane de berger Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Corrèze Le Bourg Meymac Corrèze Meymac Rendez-vous à 9h30 sur site, renseignement et sur inscription obligatoire.

Prévoir : vêtements de terrain, gants, petit matériel de bucheronnage (coupe-branche, scie…), pique-nique Le Conservatoire des Espaces Naturels vous invite à un chantier participatif de petit bûcheronnage et restauration d’une cabane de berger. En compagnie des membres du groupement pastoral des Mille Sonnaille, venez participer à l’entretien d’une lande en cours de restauration. Rendez-vous à 9h30 sur site, renseignement et sur inscription obligatoire.

