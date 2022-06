Chantier participatif d’arrachage de balsamine dans le vallon de la Lucelle Lucelle Lucelle Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Chantier participatif d'arrachage de balsamine dans le vallon de la Lucelle Lucelle, 16 juillet 2022, Lucelle.

route Internationale Lucelle Haut-Rhin

2022-07-16 08:30:00 – 2022-07-16 13:00:00

Haut-Rhin Lucelle A travers ce chantier participatif, nous vous invitons à découvrir par l’action les enjeux environnementaux liés aux plantes exotiques envahissantes. La balsamine géante pertube le fonctionnement des écosystèmes et diminue de près de 25% la richesse spécifique des communautés végétales des berges de rivières. Elle est particulièrement présente sur la zone naturelle du vallon de la Lucelle, au coeur du site Natura 2000 du Jura Alsacien. Prévoir une tenue adaptée ( bottes, ou chaussures montantes vêtements longs couvrant les bras et les jambes, gants.) Repas offert A travers ce chantier participatif, nous vous invitons à découvrir par l’action les enjeux environnementaux liés aux plantes exotiques envahissantes. La balsamine géante pertube le fonctionnement des écosystèmes et diminue de près de 25% la richesse spécifique des communautés végétales des berges de rivières. Elle est particulièrement présente sur la zone naturelle du vallon de la Lucelle, au coeur du site Natura 2000 du Jura Alsacien. Lucelle

