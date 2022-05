Chantier participatif dans lapeau d’un forestier

2022-06-02 08:30:00 – 2022-06-02 11:00:00 Initiation au martelage des arbres en parcelle accompagné des forestiers de l'ONF. Se munir de vêtements de protection adaptés (chaussures de protection, vêtements non salissants). Les coordonnées du lieu de rendez-vous seront données au moment de la réservation au Bureau d'Accueil Touristique.

