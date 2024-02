Chantier participatif : création d’un espace de biodiversité à Villebon-sur-Yvette Moulin de la planche Villebon-sur-Yvette, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de à

Le dimanche 03 mars 2024

de à

.Tout public. gratuit

La Mairie de Villebon sur Yvette a confié à l’association Haie-Magique et la MJC Boby Lapointe le projet d’aménagement de la parcelle dite Moulin de la Planche, située en centre-ville, en bordure de l’Yvette.

Ce projet porte sur l’installation d’un jardin municipal, à vocation socio-culturelle, accueillant des activités ouvertes à tous publics autour de la petite agriculture, des productions nourricières et du développement durable.

Cette grande parcelle autrefois privée a été bien préservée. Amputée du pavillon, elle constitue néanmoins un lieu idéal et vaste pour accueillir un projet orienté sur la biodiversité.

Anciennement privé, ce terrain situé à proximité de l’Yvette, à côté de la résidence du Moulin de la Planche et du collège a été repris par la mairie de Villebon-sur-Yvette en 2020. Le terrain est occupé dans sa partie la plus à l’ouest par un ancien verger et des écuries. L’enjeu du projet est d’ouvrir cet espace relativement préservé pour proposer au public différentes activités en lien avec la Nature, tout en respectant la fonctionnalité écologique du lieu, un précieux corridor entre l’Yvette et le sud de la Ville.

Vos missions

Chantier du dimanche 3 mars

Rejoignez-nous à l’espace biodiversité entre 14h et 17h pour préserver cette zone naturelle. Ce dimanche nous ferons des démonstrations de greffage des arbres fruitiers et nous planterons les arbres. Activité ouverte à tous.

Chantier du dimanche 17 mars

Rejoignez-nous à l’espace biodiversité entre 10h et 17h pour préserver cette zone naturelle. Ce dimanche nous aborderons la prairie avec une formation fauche de la prairie à la faux et mise en meule,

nous protégerons la zone grâce à la mise en place d’une mini clôture. Activité ouverte à tous.

Moulin de la planche Promenade de l’Yvette 91140 Villebon-sur-Yvette

Contact : https://haie-magique.org/sites/moulin-de-la-planche/

pascalbonneau