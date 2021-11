Chantier participatif Cour Oasis Alviset, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 13h30 à 15h30

gratuit

Le mercredi 10 novembre, joignez vous au CAUE et à la Ligue de l’enseignement pour embellir la cour du collège Alviset et participer au projet Oasis.

La cour Oasis du collège Alviset s’ouvre aux familles et aux habitant.e.s du quartier !

A la rentrée, les architectes du CAUE qui ont transformé la cour Oasis vous convie à un chantier participatif gratuit et ouvert à toutes et tous. Venez jardiner et bricoler pour embellir les équipements du collège Alviset. Cela sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le projet Oasis et de poser vos questions concernant le développement durable à Paris. Une activité ludique et familiale !

COUR OASIS ?

Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Découvrez ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement !

Plus d’informations sur le programme Oasis FEDER et les ouvertures de la cour Alviset : https://daiclic.org/ecole-pierre-alviset/

Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour dès l’âge de 11 ans.

Animations -> Autre animation

Cour Oasis Alviset 10 bis rue de Mirbel Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (69m) 7 : Place Monge (243m)



Contact : CAUE 75 / FPLE https://daiclic.org/cours-oasis/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

Animations -> Autre animation Étudiants;Paris nature;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-10T13:30:00+01:00_2021-11-10T15:30:00+01:00

© CAUE 75