Albi Centre équestre de Lavaziere Albi, Tarn Chantier participatif construction d’un muret en pierres sèches Centre équestre de Lavaziere Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Chantier participatif construction d’un muret en pierres sèches Centre équestre de Lavaziere, 18 septembre 2021, Albi. Chantier participatif construction d’un muret en pierres sèches

Centre équestre de Lavaziere, le samedi 18 septembre à 10:00

Sur les terrains municipaux de Lavazière, un diagnostic écologique avait mis en avant la nécessité de créer une zone humide permanente pour augmenter le potentiel biologique du site. En accord avec le Centre équestre albigeois, la Ville a créé une mare artificielle ainsi qu’un muret en pierres sèches aux abords. Cette zone humide permanente augmentera le potentiel biologique du site, notamment pour la colonie d’hirondelles rustiques, dont des nids ont été installés par la Ville d’Albi il y a quelques années. En accord avec le Centre équestre albigeois, la Ville a créé une mare artificielle alimentée par les eaux de pluie collectée sur la toiture des hangars. La mare, dont l’aménagement a débuté en janvier, est située en aval du centre équestre, à moins de 150 mètres des premiers nids d’hirondelles. **« En vue de la construction d’un muret en pierres sèches aux abords de la mare, le service Patrimoine végétal et environnement propose aux Albigeois un chantier participatif le 18 septembre de 10h à 16h30 », indique Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué à la biodiversité. « Une belle expérience collective à vivre pour les amateurs de nature. »** **Plus d’infos et inscriptions : 05 63 49 15 40** En vue de la construction d’un muret en pierres sèches aux abords de la mare, le service Patrimoine végétal et environnement propose un chantier participatif le 18 septembre de 10h à 16h30 Centre équestre de Lavaziere Chemin de Lavazière Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Centre équestre de Lavaziere Adresse Chemin de Lavazière Albi Ville Albi lieuville Centre équestre de Lavaziere Albi