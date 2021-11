Chantier participatif : construction de Tiny House HAMO, 6 novembre 2021, Montreuil.

Chantier participatif : construction de Tiny House

du samedi 6 novembre au mercredi 10 novembre à HAMO

Les associations Quatorze et Compagnons Bâtisseurs Île-de-France organisent un chantier participatif les 6, 8, 9, 10 Novembre sur la parcelle du projet Hamo (15 rue Claude Bernard à Montreuil). Les bénévoles pourront participer à la mise en place des cheminements sur le terrain et à la construction des accès aux chambres. Ce chantier est ouvert à toutes et tous et particulièrement aux habitants des quartiers Paul Signac Murs à pêches et de la Boissière ! Les journées commenceront à 10h et se termineront à 17h Le repas du midi vous sera fourni ! Pour vous inscrire, merci de remplir ce formulaire dédié : [https://tinyurl.com/9vhypy62](https://tinyurl.com/9vhypy62) Plus d’informations sur le projet HAMO ici : [http://quatorze.cc/portfolio/hamo/](http://quatorze.cc/portfolio/hamo/)

Les 6, 8, 9 et 10 novembre, se déroulera un chantier participatif afin de poursuivre la construction des Tiny House (projet HAMO) : construction des escaliers et des coursives.

