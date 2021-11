Saint-Pierre-des-Corps Collège Pablo Néruda Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Chantier participatif Collège Pablo Néruda Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Chantier participatif Collège Pablo Néruda, 6 décembre 2021, Saint-Pierre-des-Corps. Chantier participatif

Collège Pablo Néruda, le lundi 6 décembre à 15:00

Vous avez envie de nous aider pour construire nos compostous ? Alors rejoignez-nous le 6 décembre 2021 de 15h à 18h au 27 rue du 23 février 1950, au collège Pablo Neruda à Saint Pierre Des Corps pour bricoler un peu avec nous !

Entrée libre

Venez partager un moment avec votre association en aidant à la construction d’un composteur dans un collège ! Collège Pablo Néruda 27 rue du 23 février 1950, Saint Pierre Des Corps Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T15:00:00 2021-12-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Autres Lieu Collège Pablo Néruda Adresse 27 rue du 23 février 1950, Saint Pierre Des Corps Ville Saint-Pierre-des-Corps lieuville Collège Pablo Néruda Saint-Pierre-des-Corps