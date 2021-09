Chevigny Chevigny Chevigny, Jura Chantier Participatif Chevigny Chevigny Catégories d’évènement: Chevigny

La saison des chantiers éco-volontaires d'automne arrive !

Fleurs, oiseaux, lézards, papillons, … les pelouses sèches sont un refuge pour de nombreuses espèces ! Nous vous proposons de venir les découvrir mais surtout de participer activement à leur préservation lors d’un chantier éco-volontaire encadré par Dole Environnement.

Cette journée permettra de réaliser des actions de défrichage très localisées pour mettre en lumière quelques bancs rocheux. Sur inscription : dole.environnement@gmail.com ou 09.51.10.85.50

