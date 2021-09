Magny-en-Vexin Place du Point du Jour Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Chantier participatif : Carré Brière. Technique traditionnelle de rénovation d’un mur en moellons. Place du Point du Jour Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

L’association “Magny-en-Vexin, une histore qui se cultive”, avec l’accord de la municipalité et le soutien du Parc Naturel Régional du Vexin français, a lancé en août 2021 la rénovation d’un mur d’enceinte de l’ancien carré Brière. Ce chantier se déroulera les samedi et dimanche matins de 8h30 à 13h, place du point du jour. Dates: 29 août, 4, 5, 11, 18, 19, 25 et 26 septembre. Ce chantier offre la possibilité d’apprendre les techniques traditionnelles de rénovation de murs anciens, sous la houlette d’un sculpteur expérimenté, monsieur Don Pierre Vendassi.

Entrée sur incription pour la participation. Libre pour voir l’évolution du chantier.

Chantier participatif de remise en état selon les techniques traditionnelles du 17ème siècle. Encadrement par un tailleur de pierres expérimenté et reconnu, monsieur Don Pierre Vendassi. Place du Point du Jour Place de la Halle 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin Val-d’Oise

