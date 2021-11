Bidache Bidache Bidache, Pyrénées-Atlantiques Chantier participatif Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif Bidache, 11 novembre 2021, Bidache. Chantier participatif Bidache

2021-11-11 – 2021-11-11

De 11h à 16h, participation en mode permaculture et à la permaculture humaine. Présentation de la structure, bouturage, désherbage, repiquage, semis, repas sur le principe de "l'auberge espagnole". Nombre de personne limité.

+33 6 64 99 12 85

Bidache

