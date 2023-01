Chantier participatif Bellenaves Bellenaves Bellenaves Catégories d’Évènement: Allier

Allier Bellenaves Réalisation d’une haie sur le terrain communal des Bruyères. Casse-croûte offert aux bénévoles. Apporter votre pioche. Sur inscription. tourisme@bellenaves.fr +33 4 70 58 39 75 http://www.bellenaves.fr/ Lieu-dit Les Bruyères Lieu-dit Les Bruyères (vers Chenevière) Bellenaves

