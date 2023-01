Chantier participatif avec visite du jardin et goûter partagé Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif avec visite du jardin et goûter partagé Mauléon-Licharre, 19 février 2023, Mauléon-Licharre . Chantier participatif avec visite du jardin et goûter partagé Bourg Jardin de la fontaine st Jean Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Jardin de la fontaine st Jean Bourg

2023-02-19 13:30:00 – 2023-02-19

Jardin de la fontaine st Jean Bourg

Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques EUR Nettoyage de printemps, désherbage…

L’occasion de s’entraider et d’échanger en toute convivialité. Nettoyage de printemps, désherbage…

L’occasion de s’entraider et d’échanger en toute convivialité. +33 6 51 79 53 64 Collectif souletin maule

Jardin de la fontaine st Jean Bourg Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Jardin de la fontaine st Jean Bourg Ville Mauléon-Licharre lieuville Jardin de la fontaine st Jean Bourg Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif avec visite du jardin et goûter partagé Mauléon-Licharre 2023-02-19 was last modified: by Chantier participatif avec visite du jardin et goûter partagé Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 19 février 2023 Bourg Jardin de la fontaine st Jean Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques