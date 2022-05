Chantier participatif autour du chêne Louise

Chantier participatif autour du chêne Louise, 5 novembre 2022

2022-11-05 – 2022-11-05

Participez à un chantier nature à haute valeur environnementale : la créatin d'une hait sèche pour protéger le réseau racinaire de l'arbre remarquable du chêne Louise. Se munir de vêtements non salissants (bottes ou chaussures de rando).

Possibilité d'apporter son propre matériel : gants, sécateurs, scie à main. Les coordonnées du lieu de rendez-vous seront données au moment de la réservation au Bureau d'Accueil Touristique.

dernière mise à jour : 2022-05-04

