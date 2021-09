Penne Lavoir de Fontblanque Penne, Tarn Chantier participatif au lavoir de Fontblanque Lavoir de Fontblanque Penne Catégories d’évènement: Penne

Restaurer – construire ensemble, c’est paraboliquement l’appel d’un devenir plein d’espoir. [Restaurer – construire ensemble, c’est paraboliquement l’appel d’un devenir plein d’espoir.](https://www.dropbox.com/s/r2f50k9jge04vok/2.jpg?dl=0) Une quatrième journée de chantier participatif nous est proposée le vendredi 10 septembre à partir de 9h.30 pour terminer la restauration du lavoir. Couverture du petit toit, démontage de l’échafaudage, coup de balai, mise en eau du lavoir, installation d’un éclairage provisoire en vue de la première Assemblée Municipale délocalisée de Penne qui se déroulera sous le lavoir le 1er Octobre 2021. Pour le repas du midi, il serait bien que chacun apporte quelque chose à partager pour assurer la convivialité du moment. plus de renseignements : Michel GIBE référent de secteur contact : [[michel.gibe@orange.fr](mailto:michel.gibe@orange.fr)](mailto:michel.gibe@orange.fr) ; 05.63.56.83.41 Mairie de Penne – Réunions Lavoir de Fontblanque Fontblanque Penne Penne Tarn

