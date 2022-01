Chantier participatif « assemblage d’éléments de Compostou » 189,rue du Général Renault,Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

L’association Zéro Déchet Touraine vous invite à participer à l’assemblage d’éléments de Compostous, notre composteur partagé breveté, 100% Made in Touraine ! Prévoyez une tenue adaptée, des gants de bricolage et une visseuse-dévisseuse sans fil, si vous disposez de ce type de matériel. Débutant.e.s bienvenue.s! Nous espérons que vous voir nombreux !

Entrée libre

Vous êtes un peu bricoleur dans l’âme et vous avez envie de mettre la main à la pâte ? Alors rejoignez-nous lors de notre chantier participatif ! 189,rue du Général Renault,Tours 189, rue du Général Renault, Tours Tours Giraudeau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

