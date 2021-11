Anglet Anglet 64600, Anglet Chantier participatif : Arrachage de plantes invasives Anglet Anglet Catégories d’évènement: 64600

Anglet

Chantier participatif : Arrachage de plantes invasives Anglet, 8 décembre 2021, Anglet. Chantier participatif : Arrachage de plantes invasives intersection avec Avenue de l’Hippodrome Départ : Promenade de La Barre Anglet

2021-12-08 09:30:00 – 2021-12-27 12:00:00 intersection avec Avenue de l’Hippodrome Départ : Promenade de La Barre

Dans l'objectif de favoriser la régénération naturelle des pins maritimes de la forêt, rendez-vous pour une demi-journée participative citoyenne portant sur l'arrachage manuel du raisin d'Amérique. intersection avec Avenue de l'Hippodrome Départ : Promenade de La Barre Anglet

Détails Catégories d’évènement: 64600, Anglet Autres Lieu Anglet Adresse intersection avec Avenue de l’Hippodrome Départ : Promenade de La Barre Ville Anglet lieuville intersection avec Avenue de l’Hippodrome Départ : Promenade de La Barre Anglet